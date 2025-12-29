الرابطة تعلن عن تعديلات جديدة على برنامج مباريات البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن إجراء تعديل جديد على برنامج مباريات البطولة المحترفة.

وحسب ما أعلنت عنه الرابطة، سيمس هذا التعديل المبارتين المتأخرتين اللتين ستجمعان شبيبة القبائل، بمستقبل الرويسات، و مولودية الجزائر، ضد شباب قسنطينة.

حيث قرّرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، إعادة برمجة هاتين المبارتين المتأخرتين، بتاريخ الإثنين 5 جانفي المقبل.

كما قررت ذات الهيئة، خوض مباريات الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب، يومي الخميس 8 جانفي، والجمعة 9 من ذات الشهر.

وأوضحت الرابطة المحترفة لكرة القدم، بأن هذا التعديل على برنامج مباريات البطولة، يأتي بسبب التزامات المنتخب الوطني، الذي سيخوض مباراة ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، يوم الثلاثاء 6 جانفي 2026.