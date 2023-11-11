الرابطة تعلن موعد عودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب الجزائرية

كشف الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، عبر بيان لها، على الموقع الرسمي لها عن موعد عودة الجمهور الجزائري إلى الملاعب.

و كانت الجماهير الجزائرية قد حرم من متابعة فرقه في الجولة الماضية أي الخامسة التي جرت أمس واليوم.

وقالت الرابطة المحترفة أن الجماهير ستعود إلى مدرجات الملاعب بداية من الجولة المقبلة التي ستجري في مختلف الملاعب الجزائرية و بالضبط يومي 17 و 18 نوفمبر.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt