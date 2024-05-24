الرابطة تغيير مكان إجراء مواجهتين من الجولة 27 للرابطة المحترفة

أجرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تغييرات طفيفة، على برمجة مواجهتين من فعاليات الجولة 27 من الرابطة المحترفة.

وحسب بيان الرابطة عبر موقعها الرسمي، أمس الخميس، فقد تقرر برمجة إتحاد العاصمة أمام أولمبي الشلف، غدا السبت، بملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة، بداية من الساعة 17.00 مساء.

كما تم نقل مواجهة شباب بلوزداد أمام منافسه في ذات الجولة، الضيف مولودية البيض، من ملعب 5 جويلية إلى ملعب 20 أوت، والتي ستُلعب يوم الأحد، بداية من الساعة 16.45 مساء.

يجدر الإشارة، تم إجراء هذا التغيير بعد أن كانت المواجهتين مبرمجتين على ملعب 5 جويلية الأولمبي في وقت سابق.