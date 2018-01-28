الرابطة تقدم ثلاث مباريات عن الجولة الـ19 بسبب المنافسات الإفريقية 

قدمت الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ثلاث مباريات عن الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس إلى يوم الثلاثاء 6 فيفري المقبل.

وجاء تأجيل الرابطة لمباريات شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، ووفاق سطيف بسبب مشاركة الأندية الثلاثة في المنافسات القارية.

ويستقبل فريق شباب بلوزداد نظيره إتحاد بسكرة بملعب 20 أوت يوم الثلاثاء 6 فيفري بداية من الساعة الـ18:00

في يتنقل العميد إلى ملعب الإمام إلياس لمواجهة أولمب المدية في نفس اليوم وعلى الساعة الـ15:00

وسيكون ملعب 20 أوت ببشار مسرحا لمواجهة شبيبة الساورة ووفاق سطيف بداية من الساعة الخامسة.