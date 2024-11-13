الرابطة تقدم موعد مباراة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اجراء تعديل في موعد المباراة التي ستجمع فريق اتحاد العاصمة، بمضيفه شباب قسنطينة.

وكشفت ادارة اتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية، عن قرار الرابطة، بتقديم موعد هذا اللقاء، الذي كان مقررا يوم الجمعة 22 نوفمبر.

وحسب ذات المصدر، قررت الرابطة المحترفة، تقديم موعد هذه المواجهة إلى تاريخ الخميس 21 نوفمبر.

وأوضحت إدارة اتحاد العاصمة، بأن قرار الرابطة، جاء بالنظر لمشاركة اتحاد العاصمة في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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