الرابطة تقرر تغيير توقيت مباريات الوفاق مولودية الجزائر واتحاد العاصمة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تغيير توقيت ثلاث مباريات من الجولة الثالثة للبطولة المحترفة، والمقررة يوم الأحد المقبل.

وكشفت الرابطة ، عبر حسابها الرسمي، عن تأجيل مباراة شبيبة الساورة واتحاد العاصمة، إلى الساعة الخامسة مساءً.

كما تقرر برمجة مباراة مولودية الجزائر، أمام ضيفه وداد تلمسان، إلى الساعة السادسة مساءً. فيما ستكون مباراة الوفاق أمام أولمبي الشلف على الساعة الثانية والنصف زوالا.

وأرجعت الرابطة هذا القرار، نزولا عند طلب التلفزيون العمومي الجزائري، من أجل ضمان النقل المباشر لمباريات هذه الجولة.