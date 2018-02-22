الرابطة تقرر تقديم أربع مباريات من المحترف الأول

قررت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، تقديم أربع مباريات من المحترف الأول، تماشيا مع برنامج الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية.

وكشف الموقع الرسمي للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عن تقديم ثلاثة مباريات خاصة بالجولة الـ22 من المحترف الأول إلى تاريخ الأول والثاني مارس المقبل.

حيث ستجرى مبارتي شباب بلوزداد ضد ألمبي المدية، واتحاد بسكرة ضد إتحاد العاصمة في الفاتح من مارس المقبل.

كما قررت الرابطة تقديم مواجهة المرتقبة بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة لحساب ذات الجولة لتاريخ الثاني من شهر مارس.

ولحساب الجولة الـ23، تقرر تقديم مواجهة اتحاد العاصمة بالضيف وفاق سطيف لتاريخ الـ13 مارس.

وتأتي هذه التعديلات التي أقرتها الرابطة، تماشيا وبرنامج الأندية الجزائرية الأربعة المشاركة في المنافسات الإفريقية.