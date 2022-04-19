الرابطة تقرر تقديم الجولة الـ28 من البطولة المحترفة

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تقديم مباريات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة المحترفة.

وأعلنت الرابطة عبر موقعها الرسمي، تقديم هذه الجولة التي كانت مبرمجة يوم 30 أفريل، إلى تاريخ 29 من ذات الشهر.

كما أوضحت الرابطة، بأن قرار تأجيا مباريات هذه الجولة، تم بالتشاور مع كل الأندية المحترفة، وبموافقتها.

ويأتي هذا قصد السماح للاعبين ومختلف أطقم الأندية، الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي قد يتزامن وتاريخ 30 أفريل الجاري.