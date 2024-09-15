الرابطة تقرر نقل لقاءات شبيبة القبائل إلى ملعب “حسين آيت أحمد”

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، رسميا، نقل لقاءات فريق شبيبة القبائل، من ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، إلى الملعب الجديد “حسين آيت أحمد”.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأحد، بأن الرئيس الهادي ولد علي. تحدث هاتفيا مع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، وكانت المحادثات ايجابية.

مشيرة إلى أن المسؤول الأول على الهيئة الكروية. وعد بنقل لقاءي الشبيبة أمام كل من مولودية الجزائر في الجولة الأولى وأولمبيك أقبو في الجولة الثالثة. إلى “حسين آيت أحمد” بدلا من 1 نوفمبر، وفقا للرزنامة السابقة.

