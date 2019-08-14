الرابطة تقوم بخطوة لافتة مع الأندية المُدانة

الرياضة
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الرابطة تقوم بخطوة لافتة مع الأندية المُدانة
بقلم إسماعيل عشاش

إتخذت الرابطة المُحترفة لكرة القدم قرارا يُحسب لها مع الأندية التي تُعاني من الديون، ساعات قليلة قبل إنطلاقة المُنافسة الرسمية.

وعلمت “النهار” بأن هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار، قررت منح الإجازات للأندية المُدانة ولكن بشرط وحيد.

ويتمثل هذا الشرط في أن تكون قيمة الدين تعادل أو تفوق بقليل قيمة مُستحقاتها لدى “لاليغ” بخصوص حقوق البث التلفزيوني.

وجاء هذا القرار من الهيئة المُسيرية للمُحترفين الأول والثاني للسماح للفرق التي تعاني ماليا، من الإستفادة من مُستقدميها الجدد.

وتم استثناء الأندية المدانة بمبالغ ضخمة على غرار اتحاد بلعباس أمل الأربعاء اتحاد عنابة.


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