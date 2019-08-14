الرابطة تكشف إسم الملعب الذي سيحتضن مواجهة “الجياسكا” و”النصرية”

أعلنت الرابطة المُحترفة لكرة القدم وبصفة رسمية عن الملعب الذي سيحتضن الجولة الإفتتاحية للدوري بين نصر حسين داي وشبيبة القبائل.

وأوضحت “لا ليغ” على موقعها الرسمي بأن المواجهة بين “النصرية” و”الجياسكا”، ستُقام في ملعب “1 نوفمبر 1954” بالحراش، غدا الخميس.

ووقع الكثير من اللغط في الأيام الماضية، بخصوص مكان إقامة اللقاء بين “الكناري” و”الميلاحة”، بسبب عدم جاهزية ملعب “20 أوت”.

وتعودت “النهد” على إستقبال ضيوفها في ملعب “20 أوت 1955” بالعناصر في السنوات الماضية، ولكن هذا الأخير مُغلق بسبب الأشغال.