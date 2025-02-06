الرابطة تكشف البرنامج الكامل للجولة الـ 16 من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة عن البرمجة الكاملة لمباريات الجولة الـ16 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وأعلنت الرابطة عن إجراء مباراة أولمبي الشلف وضيفه نادي بارادو، بملعب محمد بومرزاق، يوم الثلاثاء 11 فيفري، بداية من الـ15:00 دون جمهور،

والأمر نفسه بالنسبة لمباراة مولودية البيض ووفاق سطيف التي ستجري دون جمهور في الموعد نفسه.

كما أعلنت الرابطة المحترفة عن إجراء القمة الكروية بين مولودية الجزائر وضيفه شبيبة القبائل، يوم الخميس 13 فيفري، بملعب 5 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة الثامنة.

وجاءت البرمجة كالتالي:

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