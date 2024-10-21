الرابطة تكشف البرنامج الكامل للجولة السادسة من البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن موعد، ومكان خوض مباريات الجولة السادسة من البطولة المحترفة.

ووفق الرزنامة المسطرة، ستشهد هذه الجولة من البطولة المحترفة، عدة مباريات مثيرة، أبرزها داربي الشرق الذي سيجمع شباب قسنطينة، بالضيف وفاق سطيف، والمقررة يوم الجمعة، انطلاقا من الرابعة مساءً، بملعب “الشهيد حملاوي”.

كما سيستقبل فريق مولودية الجزائر، سهرة يوم الخميس (20:30سا)، على ملعب “5 جويلية”، الصاعد الجديد ومتصدر البطولة فريق اولمبيك أقبو، لحساب ذات الجولة.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات هذه الجولة السادسة من البطولة المحترفة، على النحو التالي: