الرابطة تكشف التشكيلة المثالية للجولة الـ11 من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تشكيلتها المثالية، الخاصة بالجولة الحادية عشر من البطولة المحترفة.

وضمت هذه التشكيلة المثالية، أبرز اللاعبين الذين تألقوا في هذه الجولة الـ11، من بين كل الأندية المحترفة.

وكان فريق مولودية الجزائر، الأكثر تمثيلا في هذه التشكيلة الثمالية، بثلاثة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من، غزالة، حلايمية، وثابتي.

وجاءت التشكيلة المثالية التي تم اختيارها من الرابط المحترفة، والخاصة بالجولة الـ11، كاملة على النحو التالي: