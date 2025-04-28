الرابطة تكشف التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 24 من البطولة، والتي كانت منقوصة من مواجهة اتحاد خنشلة وشباب قسنطينة، بسبب التزامات الأخير، في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وعرفت تشكيلة الأسبوع، تواجد لاعبين اثنين من شبيبة القبائل. يتقدمها صاحب “الدوبلي” في مرمى شباب بلوزداد، رضوان بركان، إلى جانب أيمن الحمري.

كما ضمت التشكيلة مدافع ترجي مستغانم، جمال بلعمري، الذي سجل هدفا في الفوز الثمين أمام نجم مقرة، رفقة زميله إزماني.

بالإضافة إلى ثنائي مولودية البيض، الحارس صالحي والقائد شحرور. بعد مساهمتهما في عودة فريقهما بنقطة من ذهب من مواجهة المتصدر مولودية الجزائر.

كما ضمت التشكيلة المثالية، كل من بن خماسة لاعب المولودية. وشيخي، متوسط ميدا وفاق سطيف، ومزيان، لاعب شباب بلوزداد، إلى جانب مهاجم مولودية وهران، مولاي.