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الرياضة

الرابطة تكشف برنامج الجولة الخامسة من المحترف الأول

بقلم فيصل زيان بوزيان
الرابطة تكشف برنامج الجولة الخامسة من المحترف الأول
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ستلعب غدا السبت مباريات الجولة الخامسة من المحترف الأول، للموسم الكروي 2022.2023.

وحسب ماورد في الصفحة الرسمية للرابطة المحترفة لكرة القدم، فقد تم تأجيل مواجهتي إتحاد العاصمة ضد أتلتيك بارادو.

بالإضافة لتأجيل مواجهة شباب بلوزداد ضد مولودية الجزائر، كما سيتم برمجة هاذين اللقائين المؤجلين لاحقا، بسبب مشاركة السياربي و لياسما في المنافسات الإفريقية.

وجاءت لقاءات الجولة الخامسة للمحترف الأول على النحو التالي:

Peut être une image de ‎une personne ou plus et ‎texte qui dit ’‎Professionnel Football de Ligue LIGUE1 رابطة كرة القدم المحترفة الرابطة 2022 2023 الجولة 05 السبت 24 سبتمبر 2022 اتحاد بسكرة 16:00 اربعاء أمل الاربعاء ملعب اسما عيل مخلو 16:30 مولودية وهران المالك قسنطينة شباب قسنطينة مضان وفاق سطیف 16:30 جمعية الشلف الطاهر ملعب شبيية الساورة 16:30 نجممقرة شبيبة القبائل ملعب مولودية البيض 16:30 زكرياء المجدوب هلال شلغوم العيد L8 اتحاد خنشلة U.S.M.K 16:30 ملعب حمام عمار خنشلة ستبرمج لاحقا نادي بارادو اتحاد الجزائر مولودية الجزائر MCA شباب بلوزداد‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/f9SQN
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