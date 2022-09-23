الرابطة تكشف برنامج الجولة الخامسة من المحترف الأول

ستلعب غدا السبت مباريات الجولة الخامسة من المحترف الأول، للموسم الكروي 2022.2023.

وحسب ماورد في الصفحة الرسمية للرابطة المحترفة لكرة القدم، فقد تم تأجيل مواجهتي إتحاد العاصمة ضد أتلتيك بارادو.

بالإضافة لتأجيل مواجهة شباب بلوزداد ضد مولودية الجزائر، كما سيتم برمجة هاذين اللقائين المؤجلين لاحقا، بسبب مشاركة السياربي و لياسما في المنافسات الإفريقية.

وجاءت لقاءات الجولة الخامسة للمحترف الأول على النحو التالي: