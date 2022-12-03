الرابطة تكشف برنامج اللقاءات المؤجلة للمحترف الأول

تُلعب اليوم السبت، مباريات المحترف الأول الجولات الخامسة والسابعة والثامنة المؤجلة هذا الموسم.

وحسب بيان الرابطة المحترفة لكرة القدم، فإنه ستُلعب مباراة شباب بلوزداد ضد مولودية الجزائر بملعب 20 أوت على الساعة 15.00، برسم الجولة الخامسة المؤجلة.

ولحساب الجولة السابعة المؤجلة، بين إتحاد العاصمة ضد وفاق سطيف، الدار البيضاء على الساعة الـ15.00.

ومواجهة شبيبة القبائل ضد أتلتيك بارادو بملعب 20 نوفمبر بتيزي وزو على الساعة 18.00.

ولحساب الجولة الثامنة المؤجلة، سيستقبل فريق شبيبة الساورة خصمه شباب قسنطينة بملعب بشار بداية من الساعة 17.00.