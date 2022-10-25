الرابطة تكشف برنامج اللقاءات المؤجلة من المحترف الأول

أعلنت الرابطة المحترفة، عن برنامج مباريات المحترف الأول المؤجلة، بسبب مشاركات الأندية الجزائرية قاريا.

وستُستكمل اليوم الثلاثاء، المباريات المؤجلة من الجولات الرابعة والخامسة والسابعة لحساب المحترف الأول.

أول لقاء، ستستقبل شبيبة القبائل بملعب 1 نوفمبر إتحاد خنشلة، بداية من الساعة 17.00 مساءا، وتدخل المباراة لحساب الجولة الرابعة المؤجلة بين الفريقين.

ولحساب ذات الجولة، سيواجه وفاق سطيف، خضمه شباب بلوزداد، بداية من الساعة 18.00 مساءا بملعب8 ماي 45.

وسيستقبل إتحاد العاصمة أتلتيك بارادو في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الخامسة للمحترف الأول بداية من الساعة 15.00، بملعب الدار البيضاء.

ولحساب الجولة السابعة، سيلعب اللقاء المتأخر، بين جمعية شلف ضد شبيبة الساورة بملعب زرقاري الطاهر غليزانبداية من الساعة 15.00.