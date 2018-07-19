الرابطة تكشف برنامج الموسم الجديد للمحترف الثاني

كشف الرابطة الوطنية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن برنامج البطولة الوطنية، للمحترف الثاني، الخاص بالموسم الكروي المقبل 2018-2019.

واجتمع اليوم، رئيس الرابطة الوطنية، كريم مدوار، برؤساء الأندية الجزائرية، أين تم الكشف عن رزنامة البطولة الوطنية بقسميها المحترف الأول والثاني.

وستشهد الجولة الأولى من المحترف الثاني مباريات مثيرة، على غرار المباراة التي ستجمع اتحاد البليدة، بوداد تلمسان، وأولمبي الشلف، بجمعية وهران.

وجاءت رزنامة المحترف الثاني، الخاصة بالموسم الكروي 2018-2019، كاملة على النحو التالي: