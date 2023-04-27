الرابطة تكشف برنامج ربع نهائي كأس الرابطة لصنف الرديف

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، برنامج مباريات الدور الربع نهائي لمنافسة كأس الرابطة، لصنف الرديف.

ونشرت الرابطة، عبر موقعها الرسمي، تاريخ، وموعد، خوض مباريات هذا الدور، بالإضافة للملاعب المعنية باحتضان هذه المواجهات.

وسيشهد هذا الدور مواجهتين في القمة، واللتان ستجمعان رديف وفاق سطيف، بشباب بلوزداد، ورديف مولودية الجزائر، بشبيبة القبائل.

وجاءت البرمجة الكاملة لمباريات هذا الدور من منافسة كأس الرابطة على النحو التالي: