الرابطة تكشف برنامج لقاءات الجولة الـ 14

كشفت سهرة أمس، الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن البرنامج الكامل للجولة الـ 14 وما قبل الأخيرة، من مرحلة ذهاب الموسم الجاري 2025-2026.

وتنطلق لقاءات الجولة يوم الجمعة الـ 26 ديسمبر الجاري، بإقامة لقاءين بداية من الساعة 15:00. الأول بين اتحاد خنشلة والضيف شباب قسنطينة، بملعب “عمار حمام”. والثانية على ملعب 20 أوت ببشار، بين شبيبة الساورة ومولودية البيض.

وتتواصل المباريات يوم السبت الـ 27 ديسمبر، بمواجهات قوية تجمع أولمبيك أقبو واتحاد العاصمة. على أرضية ملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية. بداية من الساعة 14:00. وفي نفس التوقيت، تنطلق مباراة أتليتيك بارادو ومستقبل الرويسات. المبرمجة بملعب 20 أوت 55 بالعناصر.

وفي نفس اليوم، يستقبل شبيبة القبائل، ضيفه أولمبي الشلف. على ملعب “حسين آيت أحمد” انطلاقا من الساعة 17:00، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

بينما تختتم الجولة ما قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب، بلقاءات مثيرة يتقدمها الصدام الواعد بين المتدصر مولودية الجزائر، ووفاق سطيف. والمبرمجة بملعب “علي لابوانت” بالدويرة. بداية من الساعة 19:30.

وفي لقاء لا يقل أهمية وإثارة عن سابقه، يستقبل مولودية وهران، الباحث عن العودة إلى الوصافة، شباب بلوزداد، الساعي بدوره لمواصلة الزحف نحو المقدمة، وذلك، بملعب “ميلود هدفي” عند الساعة 17:00.

فيما يستقبل ترجي مستغانم، صاحب المركز ما قبل الأخير بـ 9 نقاط، ضيفه نجم بن عكنون بـ 17 نقطة، بداية من الساعة 14:00. في مواجهة سيتم تحديد مكان إقامتها في وقت لاحق، حسبما جاء في موقع الرابطة.