الرابطة تكشف برنامج مباريات الجولة الـ17 من البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد خوض مباريات الجولة الـ17 من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، ستلعب مباريات هذه الجولة الـ17، الجمعة 30، والسبت 31 جانفي الجاري.

كما كشفت الرابطة، عن تأجيل أربعة مباريات من هذه الجولة، والمتعلقة بالأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولة الـ17 من البطولة المحترفة، على النحو التالي: