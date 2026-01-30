الرابطة تكشف برنامج مباريات الجولة الـ17 من البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد، وتوقيت خوض مباريات الجولة الـ17 من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، يتلعب مباريات هذه الجولة الـ17 بتاريخ 3، و4 فيفيري المقبل.

كما أعلن ذات المصدر، عن تأجيل أربعة مباريات من هذه الجولة، تلك النتعلقة بالأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية على غرار مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، شباب بلوزداد، واتحاد العاصمة.

وجاء البرنامج الكامل للجولة الـ17، والذي كشفت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم، على النحو التالي: