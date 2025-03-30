الرابطة تكشف برنامج مباريات الجولة الـ21 من البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، عن برنامج مباريات الجولة الـ21 من عمر بطولة الموسم الكروي الجاري.

وحسب الصفحة الرسمية للرابطة المحترفة، ستلعب مباريات هذه الجولة الـ21، يومي 4، و5 من هر أفريل الداخل.

وستشهد هذه الجولة الـ21، تأجيل ثلاثة مباريات لتاريخ لاحق، بالنظر لارتباط كل من مولودية الجزائز، اتحاد العاصمة، وشباب قستطينة، بالمنافسة الإفريقية.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولة الـ21 من البطولة المحترفة، على النحو التالي: