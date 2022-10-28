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الرياضة

الرابطة تكشف برنامج مباريات الجولتين المقبلتين من البطولة المحترفة

بقلم كريم تيغرمت
الرابطة تكشف برنامج مباريات الجولتين المقبلتين من البطولة المحترفة
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كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن برنامج الجولتين العاشرة، والحادية عشر، من البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، فقد تقرر برمجة مباراة الجولة العاشرة، بتاريخ 5 و6 نوفمبر المقبل.

كما حددت الرابطة المحترفة، تاريخ العاشر من ذات الشهر، لخوض مباريات الجولة الحادية عشر من البطولة.

وجاء البرنامج الكامل لهاتين الجولتين، حسب الرابطة المحترفة، على النحو التالي:

برنامج مباريات الجولة العاشرة:

5 نوفمبر 2022:
نجم مقرة – جمعية الشلف (سا 15:00)

6 نوفمبر 2022:
أمل الأربعاء – شباب قسنطينة (سا 15:00)
شباب بلوزداد – مولودية البيض (سا 15:00)
شبيبة الساورة – اتحتد خنشلة (سا 18:00)
مولودية الجزائر – شبيبة القبائل (سا 15:00)
وفاق سطيف – هلال شلغوم العيد (سا 17:00)
مولودية وهران – نادي بارادو (سا 18:00)
اتحاد بسكرة – اتحاد الجزائر    (أجل)

الجولة الحادية عشرة (سا 15:00)

شباب قسنطينة – نجم مقرة
جمعية الشلف – شباب بلوزداد
مولودية البيض – مولودية وهران
اتحاد خنشلة – اتحاد بسكرة
شبيبة القبائل – شبيبة الساورة
هلال شلغوم العيد – مولودية الجزائر
نادي بارادو – وفاق سطيف
اتحاد الجزائر – أمل الاربعاء (أجل)

رابط دائم : https://nhar.tv/7oQ9f
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