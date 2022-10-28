الرابطة تكشف برنامج مباريات الجولتين المقبلتين من البطولة المحترفة
كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن برنامج الجولتين العاشرة، والحادية عشر، من البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم.
وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، فقد تقرر برمجة مباراة الجولة العاشرة، بتاريخ 5 و6 نوفمبر المقبل.
كما حددت الرابطة المحترفة، تاريخ العاشر من ذات الشهر، لخوض مباريات الجولة الحادية عشر من البطولة.
وجاء البرنامج الكامل لهاتين الجولتين، حسب الرابطة المحترفة، على النحو التالي:
برنامج مباريات الجولة العاشرة:
5 نوفمبر 2022:
نجم مقرة – جمعية الشلف (سا 15:00)
6 نوفمبر 2022:
أمل الأربعاء – شباب قسنطينة (سا 15:00)
شباب بلوزداد – مولودية البيض (سا 15:00)
شبيبة الساورة – اتحتد خنشلة (سا 18:00)
مولودية الجزائر – شبيبة القبائل (سا 15:00)
وفاق سطيف – هلال شلغوم العيد (سا 17:00)
مولودية وهران – نادي بارادو (سا 18:00)
اتحاد بسكرة – اتحاد الجزائر (أجل)
الجولة الحادية عشرة (سا 15:00)
شباب قسنطينة – نجم مقرة
جمعية الشلف – شباب بلوزداد
مولودية البيض – مولودية وهران
اتحاد خنشلة – اتحاد بسكرة
شبيبة القبائل – شبيبة الساورة
هلال شلغوم العيد – مولودية الجزائر
نادي بارادو – وفاق سطيف
اتحاد الجزائر – أمل الاربعاء (أجل)