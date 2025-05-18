الرابطة تكشف برنامج وتوقيت مباريات الجولة الـ26 من البطولة 

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، برنامج، وتوقيت مباريات الجولة الـ26 من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، ستلعب مباريات هذه الجولة الـ26، أيام 25، 26، 27 ماي الجاري.

وستشهد هذه الجولة عدة مباريات قوية، وحاسمة، على غرار المباراة التي ستجمع شبيبة الساورة، والضيف مولودية الجزائر، المقررة يوم الثلاثاء 27 ماي، على السابعة مساء.

وجاءت البرمجة الكاملة لمباريات هذه الجولة الـ26، على النحو التالي: