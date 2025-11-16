الرابطة تكشف برنامج وموعد مباريات الجولة الـ12 من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، برنامج، وموعد مباريات الجولة الثانية عشرة من البطولة المحترفة.

وأوضحت الرابطة المحترفة، عبر صفحتها الرسمية، بأن مباريات هذه الجولة الـ12، ستلعب أيام (17، 20، 21، و22) نوفمبر الجاري.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذه الجولة ستكون مبتورة من ثلاث مباريات، والتي تم تأجيلها لتاريخ لاحق.

وجاءت البرمجة الكاملة لمباريات الجولة الـ12 من البطولة المحترفة على النحو التالي: