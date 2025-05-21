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الرياضة

الرابطة تكشف تشكيلة الجولة الـ26

بقلم محمد لمين صحراوي
الرابطة تكشف تشكيلة الجولة الـ26
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كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تشكيلة الأسبوع الخاصة بالجولة الـ 26 من البطولة.

وتصدر تشكيلة الجولة، مهاجم مولودية الجزائر، ساليو بانغورا، الذي سجل هدفين وصنع اثنين آخرين، في فوز فريقه بنتيجة 4-1 أمام وفاق سطيف.

إلى جانب عادل بولبينة، الذي قاد ناديه أتليتيك بارادو، لفوز بثلاثية لهدف على اتحاد العاصمة، سجّل منها “دوبلي”.

شأنه شأن أمين سويبع، الذي قاد شبيبة الساورة. للعودة بفوز ثمين من ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، على حساب شباب القبائل، بنتيجة 1-2، بتسجيله هدف الانتصار.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ 26، على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد القادر صالحي (مولودية البيض).

الدفاع: العلاوي منير، زعلاني نصر الدين (شبيبة الساورة)، إسلام شحرور (مولودية البيض)، بعوش هواري (شباب قسنطينة).

الوسط: محمد أمين سويبع (شبيبة الساورة)، محمد بن خماسة (مولودية الجزائر)، ميصالة مرباح (شباب قسنطينة)، عادل بولبينة (أتليتيك بارادو).

الهجوم: ساليو بانغورا (مولودية الجزائر)، جوبي باعمر (مولودية وهران).

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