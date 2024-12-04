الرابطة تكشف تعيينات حكام الجولة الـ12 من البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية عشرة من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، تم تعيين الحكم طيب بودربال، لإدارة المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف نجم مقرة.

وسيدير الحكم بودربال، هذا اللقاء، بمساعدة كل من صهبي، مساعد أول، كسار، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لمحمد بلكبير كحكم رابع، فيما عين الثنائي صحراري، وبويمة، في تقنية “الفار”.

وستكون هذه الجولة من البطولة المحترفة، مبتورة من أربع مباريات، بسبب مشاركة كل من اتحاد العاصمة، مولودية الجزائر، شباب قسنطينة، وشباب بلوزداد، في المنافستين الإفريقيتين، رابطة الأبطال، وكأس الكاف.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الثانية عشر من البطولة المحترفة، على النحو التالي: