الرابطة تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الـ18 من البطولة المحترفة

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، هوية الحكام المعنيين بإدارة مباريات الجولة الثامنة عشرة من البطولة المحترفة.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، قائمة الحكام المعنيين بإدارة مباريات هذه الجولة الـ18.

وستكون هذه الجولة الثامنة عشرة من البطولة المحترفة، مبتورة من أربعة مباريات، والخاصة بالأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية، على غرار كل من مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد.

وجاءت تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة عشرة من البطولة المحترفة، التي حددتها الرابطة، على النحو التالي: