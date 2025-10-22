الرابطة تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة، تمّ تعيين الحكم أكرم مشايرية، لادارة مباراة الصاعدين الجديدين، مستقبل الرويسات، ضد ضيفه نجم بن عكنون.

وسيدير الحكم مشايرية، هذه المباراة الواعدة، والمثيرة، بمساعدة محمد حمايدي، مساعد أول، وبن حمودة، جكم مساعد ثاني، بالإضافة لسالمي كحكم رابع، والثنائي بواب، وغزلي، في تقنية “الفار”.

وجاءت باقي تعيينات حكام المباريات الأربع التي كشفت عنها الرابطة، والخاصة بهذه الجولة التاسعة، على النحو التالي: