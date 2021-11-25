الرابطة تكشف تواريخ الجمعيات العامة العادية الإستثنائية والانتخابية

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد انعقاد كل من الجمعية العامة العادية، الإستثنائية والانتخابية للرابطة المحترفة.

وكشف الحساب الرسمي للرابطة المحترفة، عن تحديد تاريخ 1 ديسمبر المقبل، لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية، على الساعة الثانية زوالا.

كما تقرر عقد أشغال الجمعية العامة العادية، في اليوم الموالي، أي بتاريخ 2 ديسمبر المقبل، على الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف ذات المصدر، أن تاريخ انعقاد الجمعية العامة الانتخابية سيكون بتاريخ 22 ديسمبر، على الساعة العاشرة صباحا.