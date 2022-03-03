الرابطة تكشف تواريخ الجولات الثلاثة المقبلة من البطولة

حدد الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، تواريخ خوض مباريات الجولات الثلاثة المقبلة من البطولة الوطنية المحترفة.

وكشفت الرابطة عبر موقعها الرسمي، عن تحديد تاريخ 11،12، و13 من شهر مارس الجاري، لخوض مباريات الجولة الـ21.

كما تقرر اجراء مباريات الجولة الـ22، يومي الجمعة، والسبت، الموافق لـ18، و19 من ذات الشهر.

وبعد أسبوع من ذلك، ستلعب مواجهات الجولة الـ23، بتاريخ الجمعة 25، والسبت 26 مارس الجاري.