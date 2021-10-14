الرابطة تكشف تواريخ الجولات الثلاث الأولى من البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد اجراء مباراة الجولات الثلاث الأولى من الموسم الجديد للبطولة المحترفة.

وحدد الرابطة عبر موقعها الرسمي، تاريخ 22 أكتوبر، لانطلاق منافسة الربطة في موسمها الجديد، والتي ستفتتح بمباراة واحدة، تلك التي ستجمع شاب قسنطينة، بمولودية وهران.

وستلعب باقي مباراة الجولة الاولى، يوم السبت 23 أكتوبر، باستثناء أربع مباريات، والخاصة بكل من أندية شباب بلوزداد، وفاق سطيف، شبيبة القبائل، وشبيبة الساورة، لارتباطهم بالمنافسة الإفريقية.

وبرمجة الرابطة المحترفة، موعد اجراء هذه المباريات الأربعة المتأخرة عن الجولة الأولى، بتاريخ 2 نوفمبر المقبل.

وجاء البرنامج الكامل للجولات الثلاث الأولى من البطولة المحترفة، على النحو التالي:

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