الرابطة تكشف تواريخ مباريات الجولة الرابعة من البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، تواريخ خوض مباريات الجولة الرابعة من عمر البطولة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، ستلعب مباريات هذه الجولة الرابعة، على مدار ثلاثة أيام بتاريخ 11، 12، و13 سبتمبر الجاري.

وستشهد هذه الجولة الرابعة، قمة كروية واعدة، تتمثل في داربي الشرق، الذي سيجمع وفاق سطيف، بالضيف شباب قسنطينة، والمقرر يوم الخميس 11 ديسمبر.

وجاءت التواريخ المحددة لمباريات هذه الجولة الرابعة من البطولة المحترفة كاملة على النحو التالي: