الرابطة تكشف توقيت انطلاق لقاءات الجولة الـ 25

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن توقيت انطلاق لقاءات الجولة الـ 25 من البطولة للموسم الكروي 2024-2025.

وتستأنف البطولة المحلية في جولتها الـ 25، أيام الـ 10 والـ 11 والـ 12 من ماي الجاري. بعد توقف لقرابة أسبوعين، بسبب التزامات المنتخب المحلي، في تصفيات “الشان” ومواجهته المزدوجة أمام غامبيا، في الدور التصفوي الأخير.

وتحمل الجولة القادمة، قمة مثيرة بين المتصدر مولودية الجزائر والوصيف شباب بلوزداد، وهي المواجهة التي ستلعب بـ”نيلسون مانديلا” الاثنين القادم، من دون جمهور، بداية من الساعة 17:00.