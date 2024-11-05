الرابطة تكشف توقيت انطلاق لقاءات الجولة الـ 8

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن توقيت انطلاق لقاءات الجولة الـ 8، المقرر أن تلعب أيام الخميس والجمعة والسبت.

وستكون البداية، بعد غدِ الخميس، بمواجهة وفاق سطيف والمضيف مولودية وهران، بملعب “ميلود هدفي” بداية من الساعة 19:30.

بينما ستقام مواجهة أولمبي الشلف ومولودية البيض، التي ستلعب “ويكلو” بسبب العقوبة المسلطة على الشلفاوة، الجمعة بداية من الساعة 15:00.

وجاء جدول مباريات الجولة الـ 8 من البطولة المحترفة على النحو التالي: