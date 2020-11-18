الرابطة تكشف توقيت نهائي السوبر بين الاتحاد والشباب

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، توقيت نهائي كأس السوبر، الذي سيجمع اتحاد العاصمة، بشباب بلوزداد يوم السبت المقبل بملعب “5جويلية”.

وكشفت الرابطة المحترفة، أن هذه المباراة ستنطلق على الساعة الثانية والنصف زوالا، وستجرى بدون جمهور، بسبب فيروس كورونا.

وكانت الهيئة الكروية الجزائرية، قد عقدت اجتماعا الأحد الماضي، مع مسؤولي الفريقين، لمناقشة الجوانب التنظيمية لهذه المباراة.

وسيكون نهائي كأس السوبر، أول مباراة رسمية تلعب في الجزائر، منذ حوالي 8 أشهر، بعد توقف الموسم الكروي المنصرم شهر مارس بسبب فيروس كورونا.