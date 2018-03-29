الرابطة تكشف رزنامة الجولات المتبقية لبطولة هذا الموسم

كشف ديريكتوار الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عن رزنامة الجولات المتبقية لبطولة هذا الموسم، مع تأكيد ختامهما يوم 19 ماي المقبل.

ونشر الديريكتوار، عبر الموقع الرسمي للرابطة الوطنية، الرزنامة الكاملة، للجولات السبع المتبقية من بطولة هذا الموسم، والتي جاءت على النحو التالي.

الجولة الـ24 ستلعب يومي الجمعة والسبت الموافق لـ30/31 مارس 2018، أما الجولة الـ25 ستجرى أيام 06/07/08 أفريل المقبل 2018.

وانطلاقا من الجولة الـ26 ستلعب كل مباريات البطولة في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، تماشيا مع القرار الذي اتخذته “الفاف” مؤخرا.

حيث ستلعب الجولة الـ26 يوم 21 أفريل 2018، بينما تقرر إجراء الجولة الـ27 يوم 25 أفريل 2018.

وتم برمجة الجولة الـ28 يومي 4/5 ماي، مع تقديم مباراة وفاق سطيف ونصر حسين داي، لتاريخ 28 أفريل، بسبب مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية.

أما الجولتين المتبقيتين من الموسم الكروي الجاري، الـ29 والـ30، فستلعبان يومي 12 و19 من شهر ماي، على التوالي.