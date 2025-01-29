الرابطة تكشف رزنامة اللقاءات المتأخرة عن مرحلة الذهاب

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن البرنامج الكامل، للمباريات المتأخرة عن مرحلة ذهاب الموسم الجاري، 2024-2025.

ويرتقب أن تلعب اليوم مباراة متأخرة عن الجولة الـ 12، بين مولودية الجزائر والضيف شبيبة الساورة، على أن تقام غدا الخميس، مباراة أخرى متأخرة عن الجولة الـ 13 بين شباب بلوزداد وضيفه شباب قسنطينة.

أما بقية اللقاءات المؤجلة، ستقام بداية من الأسبوع الداخل، وتكون البداية يوم السبت الفاتح فيفري، بمواجهة بين أولمبيك أقبو. واتحاد العاصمة، والتي ستقام بملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية انطلاقا من الساعة 15:00، ضمن تسوية الجولة الـ 12.

بينما يستقبل ترجي مستغانم، يوم الأحد المقبل، مولودية الجزائر، بملعب “بن سعيد محمد” بداية من الساعة 16:00، من دون جمهور. بسبب العقوبة المسلطة على الترجي، لحساب الجولة الـ 13.

وفي لقاء آخر سيلعب “ويكلو” يستقبل يوم الاثنين، الـ 3 فيفري الداخل. فريق مولودية وهران، الضيف شباب بلوزداد، ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ 14، وذلك، بملعب “ميلود هدفي” انطلاقا من الساعة 18:00.

على أن تُلعب آخر مباراة مؤجلة عن مرحلة ذهاب الموسم الكروي الجاري، يوم الاربعاء، الـ 5 فيفري الداخل، بداية من الساعة 19:00. وذلك، على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية، وتجمع بين اتحاد العاصمة واتحاد خنشلة، ضمن تسوية الجولة الـ 13.

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