الرابطة تكشف رزنامة الموسم الكروي الجديد من البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، رزنامة مباريات البطولة المحترفة في موسمها الجديد 2025-2026.

وأجرت الرابطة المحترفة، صباح اليوم الخميس، سحب قرعة مباريات الموسم الجديد من البطولة المحترفة.

وأسفرت نتائج قرعة بطولة الموسم الجديد من البطولة، عن قمة كروية في الجولة الأولى، والتي ستجمع حامل اللقب مولودية الجزائر، بالجار شباب بلوزداد.

كما ستشهد ذات الجولة الأولى، من الموسم الجديد للبطولة المحترفة، قمة أخرى، ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف اتحاد العاصمة، في كلاسيكو واعد.

وجاءت البرنامج الكامل للبطولة المحترفة،في موسمها الجديد 2025-2026،على النحو التالي: