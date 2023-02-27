الرابطة تكشف عن البرمجة الجديدة للمباريات المتأخرة والمقبلة

نشرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، عبر موقعها الرسمي، البرنامج الجديد للمباريات المتأخرة، والمقبلة من البطولة المحترفة.

وأعلنت الرابطة، عن تأجيل المبارة المتأخرة عن الجولة الـ16، والتي تجمع شبيبة القبائل، باولمبي الشلف، إلى يوم الجمعة المقبل، بدل يوم الخميس.

كما تم تحديد تاريخ 7 مارس المقبل، لخوض المباراة المتأخرة عن الجولة الـ17، بين شباب قسنطينة، وشبيبة القبائل.

فيما برمجت مباراة الجولة الـ19، والتي تجمع اتحاد خنشلة بالضيف شبيبة القبائل، بتاريخ 12 مارس المقبل.

وقررت الرابطة المحترفة، اجراء مباراة شباب قسنطينة، ونادي بارادو، عن الجولة الـ19، يوم 12 مارس بدل العاشر من ذات الشهر.