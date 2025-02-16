الرابطة تكشف عن البرنامج الكامل لمباريات الجولة الـ 17 من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، عن برنامج و توقيت مباريات الجولة الـ 17 من البطولة الوطنية.

وقامت لجنة تنظيم المباريات، ببرمجة مباراة وفاق سطيف وشباب بلوزداد بملعب 8 ماي 1945 الخميس المقبل. في حين قامت ببرمجة القمة المنتظرة بين النادي المستضيف أتليتيك بارادو وضيفه مولودية الجزائر بملعب 5 جويلية بداية من الـ 19:00 مساء.

إلى جانب ذلك، قالت الرابطة أن مولودية وهران سواجه الضيف ترجي مستغانم بملعب ميلود هدفي بوهران يوم الأربعاء بداية من الـ 17:00 سا، في داربي الغرب الجزائري لا يقبل القسمة على إثنين.

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