الرابطة تكشف عن رزنامة موسم 2020-2021

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الرابطة تكشف عن رزنامة موسم 2020-2021
بقلم يونس رزيق

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن رزنامة الموسم الكروي الجديد 2020 – 2021 الخاصة بالقسم الوطني الأول.


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