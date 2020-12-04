الرابطة تكشف عن موعد إجراء الجولتين الثالثة والرابعة

كشفت الرابطة المحترفة اليوم الجمعة عن موعد إجراء الجولتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى تاريخ تسوية رزنامة الجولة الأولى والثانية.
مباريات الجولة الثالثة :
شبيبة سكيكدة – أهلي برج بوعريريج الجمعة 11 ديسمبر
سريع غيليزان – شبيبة الساورة الجمعة 11 ديسمبر
أولمبي المدية – مولودية وهران الجمعة 11 ديسمبر
نصر حسين داي – أمل عين مليلة الجمعة 11 ديسمبر
شبيبة القبائل – شباب بلوزداد الجمعة 11 ديسمبر
نادي بارادو – مولودية الجزائر الجمعة 11 ديسمبر
نجم مقرة – إتحاد بسكرة السبت 12 ديسمبر
إتحاد بلعباس – وفاق سطيف السبت 12 ديسمبر
شباب قسنطينة – جمعية الشلف الجمعة 12 ديسمبر
وداد تلمسان – إتحاد العاصمة السبت 12 دسمبر
مباريات الجولة الرابعة
أهلي برج بوعريريج -سريع غيليزان الجمعة 18 ديسمبر
وفاق سطيف – نجم مقرة الجمعة 18 ديسمبر
مولودية وهران – وداد تلمسان الجمعة 18 ديسمبر
مولودية الجزائر – شباب قسنطينة السبت 19 ديسمبر
إتحاد بسكرة – نادي بارادو السبت 19 ديسمبر
شباب بلوزداد – نصر حسين داي السبت 19 ديسمبر
إتحاد العاصمة – أولمبي المدية السبت 19 ديسمبر
شبيبة القبائل – إتحاد بلعباس السبت 19 ديسمبر
أمل عين مليلة – شبيبة سكيكدة السبت 19 ديسمبر
جمعية الشلف – شبيبة البقائل السبت 19 ديسمبر
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