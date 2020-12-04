الرابطة تكشف عن موعد إجراء الجولتين الثالثة والرابعة

الرياضة
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الرابطة تكشف عن موعد إجراء الجولتين الثالثة والرابعة
بقلم يونس رزيق

كشفت الرابطة المحترفة اليوم الجمعة عن موعد إجراء الجولتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى تاريخ تسوية رزنامة الجولة الأولى والثانية.

مباريات الجولة الثالثة : 

شبيبة سكيكدة – أهلي برج بوعريريج الجمعة 11 ديسمبر

سريع غيليزان – شبيبة الساورة الجمعة 11 ديسمبر

أولمبي المدية – مولودية وهران الجمعة 11 ديسمبر

نصر حسين داي – أمل عين مليلة الجمعة 11 ديسمبر

شبيبة القبائل – شباب بلوزداد الجمعة 11 ديسمبر

نادي بارادو – مولودية الجزائر الجمعة 11 ديسمبر

نجم مقرة – إتحاد بسكرة السبت 12 ديسمبر

إتحاد بلعباس – وفاق سطيف السبت 12 ديسمبر

شباب قسنطينة – جمعية الشلف الجمعة 12 ديسمبر

وداد تلمسان – إتحاد العاصمة السبت 12 دسمبر

مباريات الجولة الرابعة 

أهلي برج بوعريريج -سريع غيليزان الجمعة 18 ديسمبر

وفاق سطيف – نجم مقرة الجمعة 18 ديسمبر

مولودية وهران – وداد تلمسان الجمعة 18 ديسمبر

مولودية الجزائر – شباب قسنطينة السبت 19 ديسمبر

إتحاد بسكرة – نادي بارادو السبت 19 ديسمبر

شباب بلوزداد – نصر حسين داي السبت 19 ديسمبر

إتحاد العاصمة – أولمبي المدية السبت 19 ديسمبر

شبيبة القبائل – إتحاد بلعباس السبت 19 ديسمبر

أمل عين مليلة – شبيبة سكيكدة السبت 19 ديسمبر

جمعية الشلف – شبيبة البقائل السبت 19 ديسمبر


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=930494

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