الرابطة تكشف عن موعد الداربي العاصمي بين المولودية والإتحاد

كشقت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن موعد الجولة الـ31 من البطولة، والتي تتضمنها مباراة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة بملعب 5 جويلية الاولمبي بداية من الساعة التاسعة ليلا.

ويواجه عميد الأندية الجزائرية نظيره إتحاد العاصمة يوم الثلاثاء بداية من الساعة الـ21:00 بملعب 5 جويلية الأولمبي حيث يطمح كلا الفريقين للإقتراب من البوديوم حيث يحتل فريق سوسطارة المركز الخامس برصيد 49 نقطة ناقص مباراة واحدة، في حين يحتل فريق مولودية الجزائر المركز السادس برصيد 48 نقطة.