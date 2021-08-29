الرابطة تكشف عن موعد ومكان تسليم درع البطولة لشباب بلوزداد

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن موعد ومكان تسليم درع البطولة لفريق شباب بلوزداد الذي تمكن من تحقيق اللقب الثامن في تاريخه هذا الموسم عن جدارة واستحقاق.

وأعلم الموقع الرسمي للرابطة أن حفل استلام درع البطولة الثامن في تاريخ النادي، سيتم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللَّطيف رحال”، يوم الأربعاء ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.

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