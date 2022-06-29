الرابطة تكشف عن هوية الأندية الممنوعة من الإنتدابات الموسم القادم

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم هواة عن هوية الفرق الممنوعة من الانتدابات في فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخصّصت البيان التي نشرته عبر الموقع الرسمي الفرق الناشطة في القسم الثاني.

كما أكّدت أن الأمر يتعلّق بكل من نصر حسين داي. وداد تلمسان. سريع غليزان.أولمبي المدية. اتحاد عنابة. شبيبة سكيكدة.جمعية عين مليلة. مولودية سعيدة. مولودية العلمة. اتحاد الحراش. مولودية قسنطينة. شباب باتنة. جمعية وهران. رائد القبة. جمعية الخروب. ترجي مستغانم.

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