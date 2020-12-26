الرابطة تكشف مواعيد تسوية رُزنامة البطولة

كشف الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن مواعيد تسوية رُزنامة البطولة الوطنية، ولعب المُباريات المُتأخرة للأندية المعنية بالمُنافسات القارية.

وستلعب المُباريات المُتأخرة على الشكل التالي

شباب بلوزداد شبيبة سكيكدة 31 ديسمبر

نصر حسين داي وفاق سطيف “31 ديسمبر أو 1 جانفي حسب قرار الكاف بخصوص مُباراة رونيسونس التشادي”

شبيبة القبائل جمعية عين مليلة 31 ديسمبر

مولودية الجزائر شباب قسنطينة 1 جانفي

أولمبي المدية شباب بلوزداد 2 فيفري.

كما أعلنت “لاليغ” دائما، على موقعها الرسمي عن تواريخ مُباريات الجولة السابعة الى غاية الجولة الـ12 من الموسم الجاري.