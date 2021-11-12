الرابطة تكشف موعد إجراء مباريات الجولة الرابطة من المحترف الأول

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تاريخ وموعد، إجراء مباريات الجولة الرابعة من البطولة المحترفة.

وحددت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، تاريخ 19 و20 نوفمبر الجاري لخوض مباريات هذه الجولة.

كما ستشهد هذه الجولة صدامات قوية، على غرار اللقاء الذي سيجمع مولودية وهران، بالضيف وفاق سطيف.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولة الرابعة كاملا على النحو التالي:

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